هالاند يفاجئ بوروسيا دورتموند

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 19 يناير 2022 04:09 مساءً - منذ 7 دقائق

قال المدير التنفيذي لبوروسيا دورتموند الألماني، هانز يواكيم فاتسكه، إنه تفاجأ بتصريحات نجمه النرويجي إيرلينغ هالاند، حول الضغط عليه من قبل النادي لحسم مستقبله في الفترة المقبلة.

وخرج إيرلينغ هالاند عقب مباراة بوروسيا دورتموند ضد ضيفه فرايبورغ (5-1) للحديث عن مستقبله، قائلا: “بوروسيا دورتموند يضغط علي الآن لاتخاذ قرار نهائي بشأن مستقبلي”.

وأضاف: “أنا أريد فقط أن ألعب كرة القدم، ربما يعني هذا أنه سيتعين علي اتخاذ القرار النهائي قريبا”.

ورد فاتسكه على تصريحات “الفتى الذهبي” النرويجي، قائلا: “الحقيقة أننا فوجئنا بهذا البيان لأننا لم نتحدث معه بعد”.

وأضاف: “نضغط على هالاند؟ هذا هراء. نحن لا نضغط على اللاعب، ولم نحدد موعدا نهائيا لرحيله”.

وأكد يواكيم فاتسكه أن النادي سينتهج نفس نهج البولندي روبرت ليفاندوفسكي، المهاجم الفريق السابق، حينما رحل من دورتموند إلى بايرن ميونخ.

وأضاف في تصريحات نقلها فابريزيو رومانو، الصحفي الموثوق في شبكة “سكاي سبورتس” العالمية: “لكن إذا رحل فسنبحث عن بديل كما فعلنا في حالة روبرت ليفاندوفسكي”.

وتتنافس عدة أندية على ضم هالاند، هداف “أسود الفيستيفاليا”، وهي ريال مدريد وبرشلونة وباريس سان جيرمان ومانشستر سيتي.

ويمتد عقد إيرلينغ هالاند (21 عاما) مع دورتموند حتى 2024، إلا أن تقارير ذكرت أن الشرط الجزائي في عقده يسمح له بالرحيل عقب نهاية الموسم مقابل 75 مليون يورو.