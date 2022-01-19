فن ومشاهير

بالصورة: إطلالة عفوية ساحرة لنانسي عجرم من دبي

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كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 19 يناير 2022 04:09 مساءً - منذ ساعتين
نانسي عجرم

نانسي عجرم

نشرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم صورة جديدة لها عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

وظهرت عجرم بالصورة من دبي بإطلالة ساحرة ما أثار إعجاب متابعيها.

وكان في استقبالهما أشرف الحديدي وشيرين بدر ومنظم الحفل ياسر الحريري.

وتفاعل المتابعون مع الصورة وعبروا عن إعجابهم بنانسي كما وعبروا عم حبهم لها.

يذكر أن نانسي كانت قد أحيت أول ليلة رأس سنة تقام بمدينة الجلالة المصرية في العين السخنة وبحضور كامل العدد من مختلف الجنسيات العربية.

نانسي عجرم من دبي

نانسي عجرم من دبي

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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