خروج مسلسل منى زكي من السباق الرمضاني 2022 .. ما السبب ؟

كتب امير فتحي في الأربعاء 19 يناير 2022 03:50 مساءً - أعلنت شركة ” ميديا هاب ” الشركة المنتجة لمسلسل ” لام شمسية ” للفنانة منى زكي في بيان لها عن خروج المسلسل من السباق الرمضاني 2022 نظرا لإصابة عدد من طاقم العمل بفيروس كورونا خلال الفترة الأخيرة مما أدى إلى تكرار تأجيل بداية التصوير لأكثر من مرة .

فجاء في البيان : ” تحرص دائما شركة ميديا هاب في كل إنتاجاتها المتنوعة على أن تقدم للمشاهد الأفضل من حيث القيمة الفنية وبراعة ودقة التنفيذ .. وتضع في اعتبارها أي متغيرات قد تؤثر على جودة العمل الذي تقدمة للمشاهدين ” .

وتابع : ” وقد نوهت الشركة من قبل إلى إنتاج مسلسل “لام شمسية” تأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوي وبطولة كوكبة من النجوم المتميزين ليكون أحد المسلسلات التي تقدمها للمشاهد في الموسم الرمضاني القادم ” .

وأضاف : ” ونظرا لتعرض عدد من أسرة المسلسل لإصابات متتالية بالفيروس المستجد في الأسابيع الأخيرة مما أدي إلى تكرار تأجيل بداية التصوير لأكثر من مرة ولخصوصية هذا العمل في أهمية الموضوع الذي يطرحه وقيمة النجوم والفنانين المشاركين فيه أمام وخلف الكاميرا ” .

واستكمل : ” وحرصا من شركة ميديا هاب على ألا تتأثر جودة العمل بسبب تأخير بداية التصوير لأكثر من ذلك قررت الشركة تأجيل بداية تصوير مسلسل “لام شمسية” لشهر يونيو القادم على أن يكون العرض في الموسم الرمضاني بعد القادم ” .

واختتم البيان : ” وذلك سعيا لخروج المسلسل في أفضل صورة ممكنة تليق بالمشاهد الكريم واستكمالا لرؤيتها التي قدمتها خلال أعمال سابقة نالت استحسان الجمهور والنقاد على حد سواء ” .