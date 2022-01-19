شكرا لقرائتكم خبر عن محطات مهمة فى ذكرى وفاة الكوميديان وحيد سيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الأربعاء ذكرى وفاة الفنان الكوميدى الراحل وحيد سيف، الذى يعد من أشهر كوميديانات جيله الذى رسم البسمة والسعادة على الجمهور من خلال الأعمال التى قدمها فى مشواره الفنى سواء فى السينما أو الدراما أو المسرح، وتميز بخفة دمه وتلقائية أدائه فى الأدوار، وامتلك قدرة كبيرة على الارتجال والخروج عن النص فى عدة مسرحيات قدمها منها "شارع محمد على" وربنا يخلى جمعة" وغيرهما .

كانت بداية الفنان وحيد سيف فى السينما من خلال فيلم "زوجتى والكلب"، وبعدها انطلق فى رحلته وقدم عددا من الأفلام التى ترك من خلالها بصمة كبيرة مع جمهوره ومنها "4-2-4، الرجل اللى باع الشمس، الأُخوة الغرباء، ليلة بكى فيها القمر، خلى بالك من جيرانك، الأيدى القذرة، مين يقدر على عزيزة، المتسول، عائلة مشاغبة جدا، آه وآه من شربات، الزمهلوية، حكاية فى كلمتين، الفرقة 16 إجرام، عبده مواسم، السيد أبو العربى وصل، جاى فى السريع وسيد العاطفى.

وتألق وحيد سيف فى المسرح وقدم عشرات الأعمال المسرحية خلال مشواره الفنى منها "شارع محمد على مع وحش الشاشة فريد شوقى والنجمة شريهان، ربنا يخلى جمعة، عفوا زوجتى العزيزة، زواج على نار هادئة مع الراحل سيد زيان، افتح المحضر، أنا عايزه مليونير مع النجمة ميمى جمال، الحرامية أهم وشعبان فوق البركان" وغيرها من الأعمال المسرحية الأخرى.

كما كان له النصيب الأكبر فى مشاركته فى أكثر من عمل تليفزيونى أبرزها أدواره فى مسلسلات "المال والبنون، رحلة أبو العلا البشرى، عائلة مجنونة جدا، النمل الأبيض، الدنيا ريشه فى هوى، سمحونى مكنش قصدى، توتو وبيجامة بينما كانت آخر أعماله التلفزيونية مسلسل زيرو 900 عام 2012".