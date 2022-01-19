كارول سماحة تحتفل مع مليون مشترك في قناتها على يوتيوب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: احتفلت النجمة اللبنانية كارول سماحة بتخطي عدد مشتركي قناتها الرسمية بموقع “يوتيوب”، المليون مشترك ومتابع لأغنياتها وأعمالها والفيديوهات التي تشاركها مع الجمهور عبر القناة.

ونشرت كارول صورة لتصميم خاص بهذه المناسبة وعلّقت قائلةً: “شكرًا لأول مليون مشترك على قناتي في موقع “يوتيوب”.

وتعرض كارول سماحة على قناتها في موقع “يوتيوب” فيديوهات لأغنياتها وإطلالاتها في البرامج التلفزيونية، بالإضافة إلى فيديوهات حصرية من كواليس تصوير أعمالها الغنائية ومشاركتها في المهرجانات والفعاليات الفنية.

على صعيد آخر، كانت كارول سماحة قد أعلنت بتصريحات لإذاعة “راديو إينرجي” في مصر، أنها انتهت مؤخرًا من تصوير أغنية جديدة ستبصر النور في العام 2022، وقالت أن موضوع الأغنية يعكس واقع الحياة التي نعيشها ويعبّر عن الفوضى والزحمة في يومياتنا.

وكانت كارول قد وعدت جمهورها في فترة سابقة بمفاجآت كثيرة، كما من المتوقع أن تصدر في العام 2022 ألبومها الغنائي الجديد والذي انشغلت في الأشهر الماضية بتسجيله بين لبنان ومصر.

يذكر أن كارول سماحة تواصل حصد نجاح أغنيتها “يا شباب يا بنات” كلمات وألحان سليم عساف وتوزيع ألكسندر ميسكيان، وكليب الأغنية من إخراج بتول عرفه وإنتاج شركة “لايف ستايلز ستوديوز”، وتم تصويره بجزيرة “كوس” في اليونان، في فكرة جديدة بمضمونها، تعالج موضوع “العلاقات المشبوهة” في المجتمع.