راتب مربية أطفال كارينا كابور حديث الجمهور!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عاد موضوع راتب مربية أولاد النجمة الهندية الشهيرة كارينا كابور ليتصدر الأخبار بعد أن التقطت عدسات البابارتزي صوراً للمربية وهي تحمل Jeh ابن النجمة.

فقد كشفت تقارير إخبارية عام 2021 أن راتب المربية عندما كانت تهتم بابنها الأكبر تيمور هو 1.5 لكح روبية في الشهر أي حوالي 2000 دولار أميركي، كما يصل المبلغ في بعض الأحيان الى 2300 دولارا اعتمادًا على الساعات الإضافية التي تقضيها في منزلها.

وهناك رسوم على الوقت الإضافي مقابل كل ساعة إضافية تقضيها مع الطفل، إضافة إلى أن لديها سيارة مخصصة لتأخذ الطفل في نزهات.

وقد استعانت كارينا كابور البالغة من العمر 41 عاماً بالمربية بعد أن أنجبت طفلها الثاني، فرجحت الصحف أن يكون راتب المربية، التي تدعى سافيتري، قد ارتفع أيضاً.

وقد عبر العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بطريقة فكاهية عن رغبتهم بالعمل مع النجمة نظراً لكرمها المفرط في الرواتب.

وفي سياق منفصل، كانت قد ثبتت إصابة كارينا كابور بفيروس كورونا في شهر ديسمبر من عام 2021 بعد حضورها حفلة أقامها المخرج “كاران جوهر”.

وقد تم أيضاً إرسال عينات من مشاهير بوليوود مثل “سيما خان”، “ماهيب كابور” و”أمريتا أرورا” لإجراء نفس الاختبار، حيث ثبتت إصابتهم جميعاً بفيروس كورونا بعد حضور حفلة في مقر إقامة المخرج.

وبعد شفائها، توجهت الممثلة إلى إنستغرام لتعلن أنها أثبتت نتائجها سلبية. وشاركت الممثلة رسالة شكرت فيها أصدقاءها وعائلتها على دعمهم لها وهي لا تزال في الحجر الصحي، مع تنويهات خاصة لشقيقتها “كاريشما كابور” وزوجها “سيف علي خان”، وكتبت : “لقد أجريت اختبارات سلبية على Covid-19. شكراً لأختي الحبيبة لكونها دعماً لي خلال هذا الكابوس… صديقتي أمريتا لقد فعلنا هذا…أشكر أصدقائي المحبوبين وعائلتي، والجميع على الدعاء.” ثم توجهت بالشكر لزوجها حيث قالت: “وأخيراً أشكر زوجي العزيز لكونه صبوراً للغاية حيث تم حبسه في غرفة فندق … بعيدًا عن عائلته. عيد ميلاد سعيد للجميع. أبقوا في أمان!”.