منى زكي خارج سباق دراما رمضان 2022.. والسبب؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أصدرت الشركة المنتجة لمسلسل النجمة منى زكي “لام شمسية” بيانا عاجلا أكدت فيه انسحابه من موسم المسلسلات المصرية لرمضان 2022، بعد تأجيل البدء في التصوير أكثر من مرة بسبب ظروف تفشي فيروس كورونا ومتحوراته بين صناع ونجوم العمل، وأشارت في البيان إلى أن المسلسل سيتم تصويره في شهر يونيو المقبل على أن يعرض بموسم رمضان 2023.

منى زكي التي غادرت موسم رمضان 2020 لنفس الأسباب، وعادت عام 2021 بمسلسل “لعبة نيوتن”، أبدت أكثر من مرة حماسها للتواجد بموسم 2022 بمسلسل “لام شمسية” وأعلن بالفعل عن فريق نجوم المسلسل، ولكن تأخر بدء تصويره أكثر من مرة ما استدعى صدور توضيح عاجل من الشركة المنتجة ” MediaHub – سعدي جوهر” قالت فيه: تحرص دائما شركة ميديا هاب في كل انتاجاتها المتنوعة على ان تقدم للمشاهد الأفضل من حيث القيمة الفنية، وبراعة ودقة التنفيذ. وتضع في اعتبارها أي متغيرات قد تؤثر على جودة العمل الذي تقدمة للمشاهدين. وقد نوهت الشركة من قبل إلى انتاج مسلسل “لام شمسية” تأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوي وبطولة كوكبة من النجوم المتميزين، ليكون أحد المسلسلات التي تقدمها للمشاهد في الموسم الرمضاني القادم.

وتابعت قائلة: ونظرا لتعرض عدد من أسرة المسلسل لإصابات متتالية بالفيروس المستجد في الأسابيع الأخيرة، مما أدي الى تكرار تأجيل بداية التصوير لأكثر من مرة.. ولخصوصية هذا العمل في أهمية الموضوع الذي يطرحه، وقيمة النجوم والفنانين المشاركين فيه أمام وخلف الكاميرا، وحرصا من شركة ميديا هاب على ألا تتأثر جودة العمل بسبب تأخير بداية التصوير لأكثر من ذلك، قررت الشركة تأجيل بداية تصوير مسلسل “لام شمسية” لشهر يونيو القادم، على أن يكون العرض في الموسم الرمضاني بعد القادم. وذلك سعيا لخروج المسلسل في أفضل صورة ممكنة تليق بالمشاهد الكريم، واستكمالا لرؤيتها التي قدمتها خلال أعمال سابقة نالت استحسان الجمهور والنقاد على حد سواء.

يذكر أن مسلسل لام شمسية من بطولة منى زكي وأحمد رزق وإياد نصار وإسعاد يونس وهو من تأليف مريم ناعوم، وإخراج كريم الشناوى، وتدور أحداثه حول مشكلة التعليم في مصر.