إرجاء توزيع جوائز غرامي في ظل موجة أوميكرون

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: قالت الأكاديمية الوطنية الأميركية لتسجيل الفنون والعلوم وشبكة “سي.بي.إس” في بيان، إن حفل توزيع جوائز جرامي الذي يكرم أفضل العروض الموسيقية تغير موعده ومكانه ليكون في الثالث من أبريل في لاس فيجاس.

وكان من المقرر أن يقام الحفل في 31 يناير في لوس أنجلوس، لكن المنظمين ألغوا ذلك الموعد، إذ تسببت سلالة أوميكرون في موجة جديدة من الإصابات بكوفيد-19.

وسيقدم الكوميديان تريفور نوح الحفل الذي سيبث على الهواء مباشرة من “إم.جي.إم” جراند جاردن أرينا.

وكان حفل توزيع جوائز جرامي في 2021 قد تأجل بسبب جائحة كوفيد-19. وأقيم الحفل في مارس بدلاً من يناير وشمل مزيجاً من المقاطع المسجلة مسبقاً والعروض الحية أمام جمهور صغير مع مراعاة التباعد الاجتماعي.