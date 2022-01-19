شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أبريل فى لاس فيجاس.. موعد إقامة حفل توزيع جوائز GRAMMYs والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الأكاديمية الوطنية للفنوم والعلوم موعد إقامة حفل توزيع جوائز GRAMMYs جرامى الموسيقية بعد أيام من تأجيلها، ونقلها إلى لاس فيجاس بحسب نشر الموقع الرسمى للجوائز، ومن المقرر أن يقام حفل توزيع جوائز جرامى 3 أبريل المقبل فى جراند جاردن أرينا بلاس فيجاس، وبعدما كان مقررا بثها على الهواء مباشرة عبر شاشة CBS ستتم إذاعتها فى وقت لاحق من الحدث.

وكانت قد أجلت جوائز جرامى Grammy حفل تقديم جوائزها، والذي كان من المقرر إقامتها في وقت لاحق من هذا الشهر، الحدث للعام الثاني على التوالي، مشيرين إلى زيادة أعداد الإصابة كوفيد -19، وقال المنظمين في بيان حسبما نشر موقع cnn "بعد دراسة وتحليل دقيقين مع مسئولي المدينة والولاية وخبراء الصحة والسلامة ومجتمع الفنانين والعديد من شركائنا، أجلت أكاديمية التسجيلات وشبكة سي بي إس عرض جوائز جرامي السنوي رقم 64".

وأضاف البيان "تظل صحة وسلامة الموجودين في مجتمع الموسيقى لدينا، والجمهور الحى، والمئات من الأشخاص الذين يعملون بلا كلل لإنتاج عرضنا على رأس أولوياتنا".

وأشار البيان "نظرًا لعدم اليقين الذى يحيط بمتغير Omicron، فإن عقد العرض فى 31 يناير ينطوى ببساطة على الكثير من المخاطر، ونتطلع إلى الاحتفال بأكبر ليلة موسيقية للموسيقى فى تاريخ مستقبلى، والذى سيتم الإعلان عنه قريبًا".

تم تأجيل جوائز جرامي العام الماضي من يناير إلى مارس، أيضًا بسبب الوباء وزيادة حالات Covid-19، أقيم العرض في النهاية في مركز مؤتمرات لوس أنجلوس مع جمهور أصغر من المعتاد.