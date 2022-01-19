شكرا لقرائتكم خبر عن نيكول سابا ضيفة شرف مسلسل "نقل عام" مع محمود حميدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك الفنانة اللبنانية نيكول سابا كضيفة شرف في مسلسل "نقل عام" للنجم محمود حميدة الذى يتم تصويره حالياً ومقرر عرضه على قناة ON يوم السبت المقبل 22 يناير، حيث تصور نيكول مشاهدها خلال الأيام المقبلة والتي ستجمعها ببطل العمل محمود حميدة والفنان محمد محمود عبد العزيز.

وأكدت نيكول سابا على سعادتها بالتعاون مع صناع المسلسل وتحمسها للظهور كضيفة شرف من خلال دور "البارون" مشيرة إلى أنها أعجبت بالورق وبالشخصية، لاسيما وأنها وجدتها مختلفة وغريبة بعض الشىء وبعيدة أيضاً عن كل الشخصيات التي قدمتها من قبل.

مسلسل "نقل عام" كتابة ورشة من المؤلفين الشباب وإخراج عادل أديب، بطولة محمود حميدة، سوسن بدر، سميحة أيوب، أحمد بدير، دينا، ميرهان حسين، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيى الدين، إيمان أيوب، عابد عنانى، نهلة سلامة، نور خالد النبوى، هاجر الشرنوبى، أميرة أديب، وعدد كبير من الفنانين، وتدور أحداثه في 30 حلقة.

وتدور أحداث مسلسل نقل عام حول الفنان محمود حميدة الذي يعمل موظفًا بهيئة النقل العام، ولكنه يخرج على المعاش بعد أن تقدم في العمر، وقدم خلال مشواره رحلة كبيرة من الكفاح في حياته، من خلال عمله كسائق أتوبيس نجح في تربية أبنائه الذين امتثلوا مهن مرموقة بالمجتمع، وتدور الأحداث في إطار من الإثارة والتشويق.

وكان آخر أعمال نيكول سابا مسلسل "الهيبة – العودة" الذى تم عرضه عام 2018، وبطولة تيم حسن، منى واصف، رفيق على أحمد، أويس مخللاتى، عبده شاهين، فادى أبو سمرا، روزينا لاذقانى،ختام اللحام، ميشال حوارنى، زينب هند خضرة، ميرفا القاضي، نتاشا شوفانى وتأليف باسم السلكا وإخراج سامر البرقاوى.