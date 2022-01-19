بيلا حديد تحضر محشي ورق العنب والفلفل والباذنجان مع أسرتها (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

ظهرت عارضة الأزياء العالمية بيلا حديد، في فيديو نشرته عبر "ستوري" حسابها على موقع "إنستجرام"، وهي تحضر "محشي ورق العنب والفلفل والكوسة والباذنجان والطماطم" مع أسرتها وأصدقائها.

وتصدر اسم بيلا حديد، محرك البحث جوجل، مؤخرا، بعدما نشرت صورا لها عبر "إنستجرام" وهي في حالة انهيار وبكاء، وكشفت عن إصابتها باختلال في التوازن الكيميائي بسبب الاكتئاب، معلقة: "هذا يحدث كل يوم بالنسبة لي، كل ليلة منذ بضعة سنوات وحتى الآن، وسائل التواصل الاجتماعي ليست حقيقية، لأي شخص يكافح، يرجى تذكر ذلك، في بعض الأحيان، كل ما يجب أن تسمعه هو أنك لست وحدك، لذا مني لك، لست وحدك، أحبك، أراك، وأسمعك، أريدك أن تعرف، هناك دائمًا ضوء في نهاية الطريق، ودائمًا ما تتوقف اللعبة تمامًا في مرحلة ما، هناك دائمًا وقت لبدء التشغيل مرة أخرى، ولكن بالنسبة لي، كان من الجيد دائمًا معرفة أنه حتى لو كانت بضعة أيام أو أسابيع أو أشهر، فإنه يتحسن، إلى حد ما، حتى للحظة".

بيلا حديد هي عارضة أزياء أمريكية من أصل فلسطيني من مواليد 1996، وهي الشقيقة الصغرى لعارضة الأزياء جيجي حديد.