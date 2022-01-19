موعد طرح فيلم "الجريمة" لأحمد عز في دور العرض السعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

أعلنت شركة الماسة للإنتاج الفني، عرض فيلم "الجريمة" للنجم أحمد عز والنجمة منة شلبي، بسينمات المملكة العربية السعودية، بدءًا من 20 يناير الجاري.

وبدأ عرض فيلم "الجريمة" يوم 5 يناير الجاري في دور العرض المصرية، لينافس في موسم أفلام رأس السنة 2022.

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تدور أحداث فيلم "الجريمة"، في إطار بوليسي تشويقي حول جريمة قتل، في فترة السبعينات، وخلال الأحداث يعاني أحمد عز من الهلوسة، ليدخل أحد المستشفيات، ولكنه يهرب منها، فهو مجرم محترف يرتكب العديد من الجرائم لصالح بعض أصحاب النفوذ، ويتورط في جريمة كبرى تجعله يعترف بالجرائم السابقة، ويدخل في صراع مع هؤلاء الأشخاص.

فيلم "الجريمة" بطولة النجوم: أحمد عز، منة شلبي، ماجد الكدواني، سيد رجب، رياض الخولي، نبيل عيسى، محمد الشرنوبي، ميرنا نور الدين، وناردين فرج، سيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، تأليف وإخراج شريف عرفة، وإنتاج هشام عبد الخالق.