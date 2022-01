10 معلومات عن مسلسل Moon Knight.. القصة والأبطال وموعد العرض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

طرحت Marvel Studios وDisney Plus، الإعلان الترويجي لمسلسل Moon Knight، أمس الثلاثاء.

في السطور التالية يرصد "الخليج 365" أبرز المعلومات عن مسلسل Moon Knight المنتظر:

- Moon Knight يتكون من 6 حلقات فقط، وتصل مدة الحلقة إلى ساعة.

- من المقرر عرضه بدءا من 30 مارس المقبل عبر منصة ديزني+ Disney Plus.

- مسلسل Moon Knight بطولة: أوسكار إسحق، إيثان هوك، جاسبارد أولييل، مي كالماوي.

- المسلسل من إخراج الرباعي المخرج المصري محمد دياب، وجاستن بنسون، وآرون مورهيد، وجورج كلوني.

- قام بكتابة مسلسل Moon Knight، الخماسي: دوج مونش، دون بيرلين، جيريمي سلاتر، جاك كيربي، والراحل ستان لي قبل وفاته.

- ويشارك المونتير المصري أحمد حافظ في المسلسل، بالحلقتين الثالثة والرابعة، واحدة من إخراج محمد دياب والأخرى من إخراج الثنائي جاستن بنسون وآرون مورهيد.

- إعلان المسلسل الرسمي ظهرت فيه مشاهد من مصر، وبالتحديد لمنطقة الأهرامات.

- يدور المسلسل حول أحد جنود مشاة البحرية الأمريكية السابق، يعاني من اضطراب الهوية الانفصالية، ثم يمنح قوى خارقة من إله القمر المصري، لكنه سرعان ما يكتشف أن هذه القوى يمكن أن تكون نعمة ونقمة لحياته المضطربة.

- ويلعب أوسكار إيزاك دور البطل الخارق مارك سبكتور، وهو الفنان الذي رُشح لأربع جوائز أوسكار.

- Moon Knight ينتمى إلى المرحلة الرابعة من عالم مارفل السينمائي، التي تضم أفلام مثل Eternals وShang-Chi and the Legend of the Ten Rings ومسلسل Ms. Marvel.