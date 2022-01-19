توقف تصوير فيلم جوليا روبرتس وجورج كلوني يعودان في أستراليا.. والسبب؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ذكرت تقارير، أمس الثلاثاء، أن الممثلين جوليا روبرتس وجورج كلوني، عادا إلى الولايات المتحدة الأمريكية عقب توقف تصوير فيلمها “تيكت تو بارادايس” ( تذكرة إلى الجنة) في أستراليا بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا.

ونقلت صحيفة “دايلي مايل” عن مصدر في موقع التصوير القول إن العاملين “يتساقطون مثل الذباب” بسبب تفشي متحور أوميكرون في ولاية كوينزلاند خلال الأسابيع الماضية.

ويتردد أن التصوير كان أمامه أسبوعان فقط للانتهاء، قبل أن يعلن المخرج والكاتب اول باركر وقف التصوير ثلاثة أشهر على الأقل. وقالت مصادر إن بعض الذين أصيبوا بالفيروس كانوا مخالطين بصورة مقربة من كلوني وروبرتس.