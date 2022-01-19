سوسن بدر تكشف عن اسمها الحقيقي وتتحدث عن الحجاب والفن

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فاجأت الممثلة المصرية ​سوسن بدر​ الجمهور بالكشف عن اسمها الحقيقي، سوزان أحمد بدر الدين، مشيرة إلى أن المخرج الراحل شادي عبد السلام أطلق عليها اسم سوسن.

ففي عام 1980 شاركت سوزان في فيلم “موت أميرة” بهذا الاسم، ولكن بعد ذلك قررت تغيير اسمها الفني بدلا من اسمها الأصلي سوزان بدر الدين إلى اسمها الحالي.

وفي فقرة “اسألني” على قناة cbc تحدثت سوسن عن موضوع الحجاب والفن وقالت: “مش المفروض الحجاب يلوي دراع الفن.. الحجاب ده حاجة شخصية.. سواء الحجاب أو الباروكة دي قناعات شخصية لا تقدر تقول صح ولا غلط ده أمر شخصي”.

يذكر أن مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة في افتتاح دورته السادسة، التي ستعقد في مصر في الفترة من 23 إلى 28 فبراير/ شباط المقبل، سيكرم النجمة المصرية سوسن بدر، حيث يمنحها جائزة “إيزيس للإنجاز” تقديرا لمشوارها الطويل وعطائها الكبير على شاشة السينما.