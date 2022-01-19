شكرا لقرائتكم خبر عن إياد نصار عن منى زكى: أنا بعشق الشغل معاها.. والنجمة ترد: وأنا كمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الفنان إياد نصار عن مشاركته مع منى زكى فى فيلم "أصحاب ولا أعز" المقرر طرحه على إحدى المنصات خلال ساعات، وذلك على هامش العرض الخاص للفيلم، وقال إياد نصار فى مقابلة تليفزيونية إنه يعشق العمل مع منى زكى، التى قاطعته بدورها ودخلت أمام الكاميرا لتقول "وأنا كمان"، مؤكدا أن شهادته مجروحة بها فيما يعني أنه يقدر موهبتها، والعمل معها متعة.

وقالت مني زكي "مش أول مرة نشتغل مع بعض وهو إنسان موهوب وعنده فعلا موهبة كبيرة".

والفيلم بطولة إياد نصار ومنى زكى وعادل كرم ونادين لبكي ودايموند عبود وجورج خباز، والعمل المستوحى من الفيلم الإيطالي perfect strangers .

وتدور أحداث فيلم الدراما "أصحاب ولا أعز" حول مجموعة من سبعة أصدقاء يجتمعون على العشاء، ويقررون أن يلعبوا لعبة، حيث يضع الجميع هواتفهم المحمولة على طاولة العشاء، بشرط أن تكون كل الرسائل أو المكالمات الجديدة على مرأى ومسمع من الجميع. و سرعان ما تتحول اللعبة التي كانت في البداية ممتعة وشيقة إلى وابل من الفضائح والأسرار التي لم يكن يعرف عنها أحد بمن فيهم أقرب الأصدقاء.

"Perfect Strangers" هو الفيلم الإيطالي الذي حقق - رقما قياسيا في عدد مرات النسخ التي تم تقديمها حول العالم بإجمالي 18 نسخة، ويجمع نخبة من كبار الفنانين العرب للمرة الأولى الفيلم من إخراج وسام سميرة وهو أول تجربة إخراج سينمائية له.



مني زكي واياد نصار

كانت كشفت النجمة منى زكى، أمس الثلاثاء، عن جلسة تصوير جديدة، ظهرت فيها بكامل أناقتها، حيث ارتدت فستانا أسود من" القطيفة"، وتركت شعرها منسدلا مع مكياج صريح وجرىء أبرز ملامحها، وجلسة التصوير من أجل الترويج لفيلم "أصحاب ولا أعز"، والذي سيعرض على أحد المنصات الإلكترونية.

منى زكي في جلسة تصوير بالأسود

مني زكي في جلسة تصوير جديدة