شكرا لقرائتكم خبر عن Moon Knight مسلسل عالمى بلمسات مصرية محمد دياب مخرجا وأحمد حافظ مونتير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر محبو مارفل مسلسل Moon Knight وهو العمل الذى يأتى بلمسات مصرية، حيث يشارك المونتير المصرى أحمد حافظ فى المسلسل، بالحلقتين الثالثة والرابعة، واحدة من إخراج دياب والأخرى من إخراج الثنائى جاستن بنسون وآرون مورهيد.

مسلسل Moon Knight ينتمى إلى المرحلة الرابعة من عالم مارفل السينمائى، التى تضم أفلام مثل Eternals وShang-Chi and the Legend of the Ten Rings ومسلسل Ms. Marvel، وفى المسلسل يلعب أوسكار إيزاك دور البطل الخارق مارك سبكتور، وهو جندي سابق في المارينز، يتحول إلى مرتزق ويستخدم شخصياته المتعددة لمحاربة الجريمة، ويشارك في بطولة المسلسل أيضاً إيثان هوك، ومن المقرر عرضه ابتداءً من 30 مارس عبر منصة ديزني+ التي أعلنت عن ميعاد عرضه مع إطلاق الإعلان الرسمي.

تم اختيار الممثل إيثان هوك في دور قيادي بـ مسلسل "Moon Knight" القادم على منصة Disney Plus، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "Variety"، وهو الفنان الذي رشح لأربع جوائز أوسكار، بما في ذلك اثنتين لأفضل ممثل مساعد عن فيلم "Training Day" و"Boyhood".

كما يلعب الممثل أوسكار إسحاق دور البطولة فى السلسلة الجديدة Moon Knight، من إنتاج Marvel وDisney +، المبنية على بطل الكتاب الهزلي، ويقوم الكاتب جيريمي سلاتر، الذي طور وكتب سلسلة نيتفليكس المقتبسة من الكتب المصورة The Umbrella Academy، بـ كتابة العمل الجديد، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " deadline".