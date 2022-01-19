غادة عبد الرازق بـ"لوك" جديد في أحدث جلسة تصوير (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

خضعت الفنانة غادة عبدالرازق لجلسة تصوير جديدة.

ونشرت "غادة" صور الجلسة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت في الصور بـ"لوك" جديد، مرتدية ملابس كاجوال من الجينز، بتطبيق الأبيض والأسود.

وحازت الصور على إعجاب جمهورها ومتابعيها، وجاءت التعليقات على النحو التالي: "النجمة"، و"جميلة"، و"ربنا يحفظك" وغيرها من التعليقات.

وعُرض للفنانة غادة عبدالرازق في السباق الرمضاني الماضي مسلسل "لحم غزال"، وهو من بطولة: شريف سلامة، عمرو عبد الجليل، شريف الدسوقي، يوسف وائل نور، عارفة عبد الرسول، مي سليم، رحاب الجمل.