نداء شرارة تكشف حقيقة إجرائها عملية تجميل في أنفها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

كشفت الفنانة الأردنية نداء شرارة، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، حقيقة خضوعها لعملية تجميل بأنفها.

ونشرت "نداء" صورة حديثة وقديمة لها عبر خاصية "القصص القصيرة"، وعلقت: "قبل قمر وبعد قمرين، مش فاهمة هاد إعجاب ولا تنمر".

وتابعت: "مناخيري بالصورة اللي فوق معمولهم فوتوشوب، وتحت ما كنت أفهم بالفوتوشوب، غيرو".

وكانت الفنانة نداء شرارة قد أحيت حفلا غنائيا يوم 29 ديسمبر احتفالا بمئوية تأسيس المملكة الأردنية الهاشمية بالعاصمة عمان.

يذكر أن آخر أعمال نداء شرارة أغنية "إنت فرحة" وهي من كلمات آية علاء، وألحان نداء شرارة، وتوزيع ألكسندر ميساكيان.