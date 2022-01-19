شكرا لقرائتكم خبر عن سعد الصغير يشارك فى مسرحية "عائلة كازانوفا" مع حسن الرداد وعمرو يوسف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم المطرب الشعبى سعد الصغير إلى فريق عمل مسرحية "كازنوفا" مع النجمين عمرو يوسف وحسن الرداد، ويجرى ابطال المسرحية حاليا بروفات على أحد المسارح بالقاهرة، وذلك قبل عرضها فى شهر فبراير المقبل ضمن فعاليات موسم الرياض الترفيهى.

مسرحية "عائلة كازانوفا" بطولة عمرو يوسف، حسن الرداد، نسرين طافش، ميرهان حسين، حمدي المرغني، هالة فاخر، بدرية طلبة وسليمان عيد، تأليف ضياء محمد، وإخراج هشام عطوة.

وأحيا سعد الصغير مؤخراً حفلين غنائيين في المملكة العربية السعودية، ضمن حفلات موسم الرياض.

وأعرب مؤخرًا المطرب الشعبى سعد الصغير عن سعادته بردود الفعل التى تلقاها على أغنية "يابت يلا"، التى طرحها مؤخرا وحققت نجاحا كبيرا من كلمات أحمد غريب وألحان زيزو فاروق وتوزيع زيزو فاروق وعصام إسماعيل.



سعد الصغير