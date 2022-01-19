ظافر العابدين يروج لمسلسل "عروس بيروت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

روج الفنان التونسي ظافر العابدين لأحدث أعماله التلفزيونية "عروس بيروت".

ونشر ظافر بوستر العمل، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق قائلا: "بدء العد التازلي، عروس بيروت بعد 5 أيام، على شاهد".

جدير بالذكر أن مسلسل "عروس بيروت" تم عرض جزئين منه خلال عامي 2019 و2020، وتكون كل جزء من 85 حلقة، وشارك في بطولته ظافر العابدين، كارمن بصيبص، تقلا شمعون، جو طراد، محمد الأحمد ومرام علي.

مسلسل "عروس بيروت" بطولة: ظافر العابدين، كارمن بصيبص، محمد الأحمد، تقلا شمعون، مرام علي، تأليف ميا إدة، إخراج فكرت قاضي.