أحمد العوضي متهم بالسرقة بسبب ما فعله في عيد ميلاد ياسمين عبدالعزيز – شاهد الصور والتفاصيل!

كتب امير فتحي في الأربعاء 19 يناير 2022 03:50 صباحاً - في مفاجأة غير متوقعة، كذّب الشاعر محمود عليان الفنان أحمد العوضي، واتهـمه بسـرقة أغنية “بحبك إيه”، التي أهداها لزوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز في عيد ميلادها وغنّاها مطرب المهرجانات عمر كمال في الإحتفال الذي أقامه لها بهذه المناسبة.

عليان عبر عن استيائه لنسـب العوضي الأغنية لنفسه، وعدم توضيح الأامر لكل من اعتقد ذلك، حيث نشر، على حسابه الرسمي على موقع الـ“فيسبوك”، منشورات تهنّئ العوضي على الأغنية، وعلّق عليها قائلا: “أنا ماعـنديش مشـكله إن الناس تفتكر إن الفنان أحمد العوضي هو اللي كتب غنوة بحبك إيه… المشـكلة عندي إن الناس اللي كاتبة إنه هو المؤلف داخل هو ف الكومنتات وعاملها لااااااف”.

ومن جانبه، اعترف المطرب عمر كمال الذي قام بغناء الأغنية، بأن محمود عليان هو صاحب كلمات الأغنية بالفعل، ووجه له اعتذارا، بقوله: “حقك عليا الأغنية هتنزل رسمي واسمك أول واحد يا حودة الناس فهمت غـلط”.

أحمد العوضي يحتفل بعيد ميلاد زوجته ياسمين عبدالعزيز

وكان قد أقام الفنان المصري أحمد العوضي حفل كبير لزوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز، احتفالا بعيد ميلادها، كما أحضر مطرب المهرجانات عمر كمال لإحياء الحفل.

وخلال الحفل غنى عمر كمال أغنية تحمل اسم “بحبك إيه”، وقال أنها من كلمات أحمد العوضي، والتي أهداها لزوجته ياسمين، عبر خلالها عن شـدة حبه لها.

وتقول كلمات الأغنية: “بحبك أيه.. بحبك كلمة توصف إيه في احســاسي.. يا أغلى الناس يا ست الكل تاج رأسي.. أنا لو عنك اتكلم سنين وسنين.. يعدي العمـــر وأنا بوصف في إحــساسي.. أنا لو عليا أجيب لك من القمر حتة.. وأجيب لك من النجوم ستة.. وفوقهم رو حي وعنيا”.

وكشف عمر كمال، في بيان له، أن أحمد العوضي طلب منه تقديم أغنية خاصة لزوجته واختار معه كلمات الأغنية بنفسه وذلك قبل أيام من عيد ميلادها، وعبر عن سعادته بثقة العوضي وأنه يعــتبره أخ له خاصة أنه دائما معهم في جميع مناسباتهم.

واحتفل الفنان المصري أحمد العوضي، بعيد ميلاد زوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز، برسالة وصور رومانسية متنوعة لهما قام بنشرها عبر صفحته الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وعلّق أحمد العوضي، على الصور قائلًا: “عيد ميلاد سعيد يا حبي”، وردت عليه برسالة شكر في تعليقها على الصور.

وحصدت الصور على العديد من التعليقات التي تغزلت في جمالهما وتمنوا لهما حياة زوجيه سعيدة خلال حياتهما.

ياسمين عبدالعزيز ظهرت في المقطع وسط البالونات الملونة، وكان أمامها قالبين تورتة، حمل أحدهما صورة لها مع زوجها الفنان أحمد العوضي.

كما نشرت ياسمين صورة من الاحتفال جمعها بشقيقها الأكبر “شريف”، بينما لاحظ الجميع تجـاهل شقيقها الأصغر الفنان وائل عبد العزيز تهنئتها بعيد ميلادها.

وكان الفنان أحمد العوضي، قد كشف خلال لقائه مع زوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز في برنامج “معكم منى الشاذلي”، أنه ليس من الأشخاص الذين يرددون كلمات الحب لأنه نشأ وتربى في منطقة شعبية ولكن الحب لديه أفعال وليس أقوال.

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