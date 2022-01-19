“قبلات وبيكيني واكثر من ذلك”…رانيا يوسف: “ما عندي خطوط حمراء في التمثيل”

كتب امير فتحي في الأربعاء 19 يناير 2022 03:50 صباحاً - أكدت الفنانة المصرية رانيا يوسف انها لا تمانع أداء الادوار الجريئة انت كانت ضمن العمل الدرامي مؤكدة انه لا يوجد لديها خطوط حمراء في التمثيل.

وقالت رانيا يوسف، خلال استضافتها في برنامج “مصر الجديدة” المذاع على قناة “ETC”، ردا على سؤال عن قيامها بأدوار جريئة في السينما: “انا عملت سابقا أدوار جريئة انا بالنسبة لي ما عندي خطوط حمراء”.

وردا على سؤال “تعملي مشهد فيه قبلة؟” أجابت رانيا يوسف “طبعا لو الموقف يستدعي قبلة طبعا اعمله ما اعملوش ليه”.

وعن ظهورها بالبكيني، اجابت رانيا يوسف مرة جديدة بالتأكيد قائلة “اه طبعا لو ده في سياق العمل الدرامي او السينمائي لو ده لازم يتعمل اه يتعمل”.

ولم تتوقف رانيا يوسف عند ذلك بل أكدت استعدادها للقيام بأكثر من ذلك، قائلة “انا عملت كده في ريكلام لأن الموضوع لازم يبقى في ده لازم يبقى في المشاهد دي وبما أني وافقت على الموضوع فأنا وافقت على كل ما في الفيلم “.

لقب “ممثلة إغراء” ليست شتيمة

كما أكدت رانيا يوسف أنها لا تمانع إطلاق لقب “ممثلة إغراء”، قائلة “ممثلة إغراء ليست شتيمة على فكرة يعني دي مش وصمة عار”.

كما اعتبرت ان من ينتقد المشاهد الجريئة لديه خلل في التفكير وتابعت “لأن الموبايلات عليها كل اللي انت عايزاه لو عايزة تتفرجي على افلام اباحية حتجيبيها على الموبايل وعلى التلفزيون انت مش مستنياني انا اجي عشان اعمل مشهد اغراء”.