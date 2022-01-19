شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عجاج يعود للساحة الغنائية بعد غياب بـ ديو مع ابنه أحمد قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الفنان خالد عجاج من تسجيل أغنية جديدة يشاركه بالغناء فيها نجله أحمد خالد عجاج، والأغنية من كلمات الشاعر هاني فؤاد، وألحان تامر كروان، وتوزيع مصطفى أبو رية، ومقرر طرحها قريباً، ليعود بها عجاج إلى الساحة الغنائية بعد غياب، حيث كانت آخر ألبوماته بعنوان "بنت الحتة" عام 2011.

ويذكر أن آخر الأغانى التى قدمها خالد عجاج أغنية "صاروخ" وهى من كلمات وألحان عزيز الشافعى وتوزيع موسيقى أمير محروس.

وحل خالد عجاج مؤخراً ضيفاً على الإعلامية إنجى أنور فى برنامجها "سرى مش للغاية" المذاع على أثير نغم إف إم، وأكد أنه رفض مؤخرًا عرضًا سينمائيًا رغم حبه للسينما ورغم أن الكثيرين قالوا له إنه تأخر فى هذه الخطوة لأنه شعر بالخوف.

كما كشف عجاج سر عدم تكراره لتجربة حميد الشاعرى بعد ألبوم "تعالى" قائلًا إنه يحب حميد الشاعرى جدًا ويراه من الفنانين الذين غيروا شكل الموسيقى فى مصر والوطن العربى ولكن من الممكن أن تكون التجربة تم تنفيذها بسرعة وبدون تفكير عميق ونقلنا تجربة "شكى بكى حكى" وكان ذلك تفكير غير صائب، متابعًا: "إن شاء الله سنتعاون مرة أخرى".

وحكى خالد عجاج عن تجربته فى الغناء لكبار نجوم الغناء العالميين مثل ألفيس بريسلى قائلًا إنه استطاع حفظ الكثير من الأغانى العالمية.