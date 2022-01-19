ديانا حداد تخرج عن صمتها بعد اتهامها بتقليد نوال الكويتية.. فماذا قالت؟!

كتب امير فتحي في الأربعاء 19 يناير 2022 02:45 صباحاً - خرجت الفنانة اللبنانية ديانا حداد عن صمتها، بعد الانتقادات التي وجهت لها بسبب جلسة تصوير عرّضتها لاتهامات بتقليد الفنانة نوال الكويتية.

جاء ذلك بعد نشر ديانا حداد لصورة من أحدث جلسات التصوير التي خضعت لها، عبر حسابها الخاص في ”إنستغرام“ لتبدو بذات المظهر تمامًا الذي أطلت به نوال.

وظهرت الفنانة اللبنانية مرتدية فستاناً أبيض أمام الميكروفون وهي في قمة اندمجها، وتتشابه كثيراً مع الصورة التي نشرتها النجمة نوال الكويتية، قبل حوالي 10 أيام أثناء وجودها في الرياض للمشاركة بالحفل الغنائي، خاصةً أنها ارتدت فستاناً من اللون نفسه مع اتخاذ نفس الوضعية للتصوير.

وأكدت ديانا حداد أن الصورة التي التقطتها قد تم تصويرها في الأول من شهر سبتمبر/أيلول عام 2021، وعلقت: ”منذ أربعة أشهر للي قاعدين يقارنوا ويقولوا ديانا قلدت نوال.. مع حبي الكبير لـ أم حنين“.

وأكدت بتغريدة أخرى عدم تقليدها للفنانة الكويتية، وكتبت:”اللي عنده استفسار يتأكد من المصور، لأنه نفس المصور اللي صورني صور أم حنين.. وخلينا نرتقي بألفاظنا وتفكيرنا يا حلوين“.