شكرا لقرائتكم خبر عن يحيى الفخرانى: المخرجون والمنتجون مكانوش عايزين يرشحونى للسينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضافت الفنانة والإعلامية إسعاد يونس النجم يحيى الفخرانى فى حلقة خاصة من برنامج "صاحبة السعادة" المذاع على فضائية DMC، وكشف الفخرانى أن المخرجين والمنتجين فى مرحلة ما لم يرشحوه للسينما.

وقال الفخرانى: "بعد فيلم المتشردان مكانوش عايزين يجيبونى فى السينما لحد ما وافقت على سهرة تليفزيونية بعنوان الرهان، لما قريت الورق قلت لازم أشارك فيها".

وأضاف الفخرانى أن مكانته تجاريا تغيرت بعد فيلم "خرج ولم يعد" أولى بطولاته المطلقة، وقص كواليس تصوير مشهد الفار فى الفيلم، قائلا: "كنت المفروض أنام فوق الفرن، ومحمد خان قال لى: الفار هيمشى من قدام وشى، أنا ما بحبش الفيران، وشديت معاه ورفضت المشهد، ووقتها الفيران فى بنها كلت كل المحاصيل، والدولة تخلصت من الفيران، لكن محمد خان طلّع 5 جنيه من جيبه واشترى فارين".

وتابع: "مدير التصوير طارق التلمسانى قال لى: هربط الفار بخيط عشان ميجيش على وشك وعبال ما بدأنا التصوير كان الفار مات.. قلت الحمد لله".

من ناحية أخرى، أوضح الفخرانى: "بعض الفنانين رفضوا العمل معى فى خرج ولم يعد، ومن بينهم عادل أدهم لأننى لم أكن نجمًا بالحسابات التسويقية، لكن لما شاف الفيلم قال: ده فيلم حلو بقى".

واستكمل: "خرج ولم يعد" أول فيلم مصري يحصل على جائزة فى مهرجان قرطاج، وخلال سفرى لتونس عانيت من مغص كلوى شديد واعتذرت عن الحضور، ذهبت للمستشفى ركبولى تحاليل ونزلت الحصوة كلمتهم فى قرطاج قالوا لى: تعالى بكرة، ومكنش على بالى إنى هاخد جايزة.

وأضاف الفخرانى: "مكنوش عايزين يمنحونى الجائزة عشان كان فيه ناس أهم مني، لكن مخرج أجنبي فى اللجنة أصر، ومحدش فرح لى رحت لفريد شوقي قلت له أنت زعلان قال لى: لا يا حبيبي ألف مبروك.. وكلهم قالوا لى دى جائزة لمصر".