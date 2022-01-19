شكرا لقرائتكم خبر عن يحيى الفخرانى: "كنت مرشحا لفيلم العار بدلا من محمود عبد العزيز" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم يحيى الفخرانى، خلال لقائه الفنانة والإعلامية إسعاد يونس فى برنامجها "صاحبة السعادة" والذى يذاع على قناةdmc ، أنه عرض عليه المشاركة فى فيلم "العار" فى دور محمود عبد العزيز، لكنه اعتذر ورشح الفنان الراحل.

وقال الفخرانى خلال اللقاء: "كنت مرشحا للعار بدلا من محمود عبد العزيز وأنا اللى رشحته، محمود أبو زيد وعلى عبد الخالق قرأوا السيناريو فى البيت عندى ومقالوش أنا هعمل دور إيه، حبيت دور وكيل النيابة "حسين فهمى"، لكن قالوا لى هتعمل الدكتور فاعتذرت ورشحت محمود عبد العزيز.

ووجهت النجمة ليلى علوى رسالة إلى النجم يحيى الفخرانى، خلال اللقاء، قائلة: "أول عمل يجمعنى بالدكتور يحيى الفخرانى مسرحية (بكالريوس فى حكم الشعوب) واتعلمت منه حاجات كتيرة جدا، وبعد كدة بقينا أصحاب .

وأضافت: "فيلم خرج ولم يعد نقلة ليا فى السينما، وفخورة بيه جدا ، وهو واحد من أفضل 100 فيلم مصري، وعايزة أقول ليحيى الفخرانى: "ربنا يديلك الصحة يا يحيى واستفدت منك فى حياتى الشخصية والفنية، وأنت عارف أنا بحبك قد إيه".