شكرا لقرائتكم خبر عن "عايز أموت".. يحيى الفخرانى يكشف آخر كلمات الفنان الراحل محمود عبد العزيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم يحيى الفخرانى محتوى آخر مكالمة جمعته بالنجم الراحل محمود عبد العزيز قبل وفاته، وذلك خلال الجزء الثانى من حلقة "صاحبة السعادة" مع النجمة إسعاد يونس المذاع علىDMC .

وقال يحيى الفخرانى: "محمود عبد العزيز كان زي الطفل، كلمته وفاكر آخر كلمة له، قال لى: أنا موجوع جدا، قلت له: معلش استحمل هتبقى كويس، قال لى: مش عايز أبقى كويس عايز أموت وارتاح".

وتابع الفخرانى: "ضربت محمود عبد العزيز حبيبى قلم بجد فى إعدام ميت، قلت له معلش استحمل عشان مايبقاش (فيك) خلصت المشهد وقعدت أعيط وأبوس وأحضن فيه".

وعن مشاهده المفضلة فى فيلم "الكيف"، قال الفخرانى: "أنا بحب كل مشاهدي مع محمود عبد العزيز جدا، وبهتم يكون قدامي ممثل تقيل عشان العمل الفني جماعى".