شكرا لقرائتكم خبر عن يحيى الفخرانى: أغلب ممثلى مصر رفضوا دورى فى "إعدام ميت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم يحيى الفخرانى، خلال الجزء الثانى من لقائه قى برنامج "صاحبة السعادة" مع النجمة إسعاد يونس على قناة DMC، كواليس مشاركته فى فيلم "إعدام ميت"، وقال إنه أصر على الدور بعد رفضه أغلب ممثلى مصر لأنهم تخوفوا من تجسيد شخصية اليهودى.

وقال يحيى الفخرانى: "صورنا فى أماكن اليهود الحقيقية فى مصر، بعد خروجهم من مصر مباشرة، وعملت الدور ده بعد ما أغلب الممثلين اعتذروا عنه، مكانوش عايزين يعملوا دور اليهودي".

وأوضح الفخرانى أن أكبر أزمات السينما المصرية صورة اليهودي المعهودة فى الأعمال، مضيفا: "لكن أنا جسدت الدور بالشكل اللى أنا شايفه، لأنى أرى اليهودى شخصية قوية وليست ضعيفة أو تافهة كما عاهدناها فى الأعمال الفنية ومؤمن بمقولة "لو استضعفت عدوك سيهزمك".

وتابع الفخرانى: "ضربت محمود عبد العزيز حبيبى قلم بجد، قلت له معلش استحمل عشان مايبقاش (فيك) خلصت المشهد وقعدت أعيط وأبوس وأحضن فيه".