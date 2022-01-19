شكرا لقرائتكم خبر عن يحيى الفخرانى: عرض عليا دور "مزاجنجى" فى الكيف.. لكن الصح محمود عبد العزيز يعمله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم يحيى الفخرانى كواليس التحضير لفيلم الكيف مع النجم الراحل محمود عبد العزيز، والكاتب محمود أبو زيد والمخرج على عبد الخالق، خلال الجزء الثانى من لقائه قى برنامج "صاحبة السعادة" مع النجمة إسعاد يونس.

وقال يحيى الفخرانى إنه بعد فيلم "خرج ولم يعد" ذاع صيته، وعرض عليه مؤلف فيلم "الكيف" السيناريو وقال له "اختار الدور اللى أنت عايزه"، وعلق: "محمود أبو زيد وعلى عبد الخالق قالوا لى أنت ومحمود أبطال، واختار الدور اللى أنت عايزه، كنت بحب محمود هو إنسان طيب، قلت له تحب تعمل إيه يا محمود، قال لى: أنت تحب إيه، قولتله الصح إنى أعمل الدكتور وأنت تعمل الحلانج".

وعن إفيه مشهد العزاء الشهير "جاى أهرج"، قال: "دي جملة مش مكتوبة وطلعت كدة وقلت للأستاذ على عبد الخالق عايز أعمله مرة واحدة، بعد المشهد المخرج قال لى: أنت بتشرب حشيش؟ قلت له لأ".

وعن مشاهده المفضلة فى الفيلم، قال الفخرانى: "أنا بحب كل مشاهدي مع محمود عبد العزيز جدا، وبهتم يكون قدامي ممثل تقيل عشان العمل جماعى".

وأوضح الفخرانى أنه عايش تجارب المدمنين فى عدد من المستشفيات، مضيفا: "رحت لفيت لفة كبيرة جدا عشان أعرف إحساس المدمنين، وشفت ناس بعينى".

وتابع: "لما جيت أصور الشوت أستاذ على عبد الخالق، قلت له هعمل المشهد من غير مكياج ومرة واحدة، سعيد الشيمي إيده اتهزت أثناء التصوير وطلب منى الإعادة، حاولت أصوره تانى معرفتش، وجيت تانى يوم صورته".

وبدأت حلقة برنامج "صاحبة السعادة"، أول أمس الاثنين، على شاشة قناة dmc واستضافت فيها إسعاد يونس الفنان الكبير يحيى الفخرانى وزوجته الكاتبة لميس جابر بمقدمة طويلة من جانب إسعاد يونس، وصفته خلالها بالممثل العظيم ووصفت زوجته بـ ست البيت، حيث تم تصوير الحلقة في منزلهما، وأكدت إسعاد يونس خلال الحلقة أنها حاولت محاورة الفخرانى وزوجته على مدار 8 سنوات.