صورة| محمد رمضان: "في طريقي لتصوير المشوار"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الفنان محمد رمضان صورة له، أثناء توجهه إلى مكان تصوير مسلسله الجديد "المشوار"، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلق محمد رمضان على الصورة قائلا: "في طريقي لتصوير المشوار، مسلسل رمضان 2022".

مسلسل "المشوار" بطولة: محمد رمضان، دينا الشربيني، وعدد من الفنانين، إنتاج محمد السعدي تأليف محمد فريد إخراج محمد ياسين.

جدير بالذكر أن الفنان محمد رمضان شارك في السباق الرمضاني لعام 2021، بمسلسل "موسى" إخراج محمد سلامة، بطولة سمية الخشاب، هبة مجدي، سيد رجب، رياض الخولي، منذر رياحنة، صبري فواز، فريدة سيف النصر.