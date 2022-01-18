شكرا لقرائتكم خبر عن بهاء سلطان يطرح "مالك" سادس أغانى ألبوم "سيجارة".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح المنتج نصر محروس، أغنية جديدة للفنان بهاء سلطان بعنوان "مالك"، وهى الأغنية السادسة من ألبوم "سيجارة"، والأغنية من كلمات نصر محروس، ألحان حسين محمود، جيتار مصطفى أصلان، طبلة أحمد عيادي، رق هشام العربي، أكورديون فاروق محمد حسن، ناي أحمد خيري، توزيع موسيقي أكرم عادل.

وتقول كلمات الأغنية:

مالك .. انت بقالك لسة يا دوب كام يوم.. ليه اتغيرت .. انت فاكرها يا واد هتدوم

لو هتقرب ولا هتبعد مش هتهرب من المكتوب.. ربك شاهد ربك عالم ربك يابني رب قلوب

إجرح ما أنا قلبي مسامحك.. ما اتعودت أنا على جرحك

يا حبيبي هقولك إيه.. أنا أبات مغلوب مش غالب.. أنا حبك فيا الغالب.. قولوله حرام عليه

إجرح ما أنا قلبي مسامحك.. ما اتعودت أنا على جرحك

يا حبيبي هقولك إيه..أنا أبات مغلوب مش غالب..أنا حبك فيا الغالب.. قولولي أعمله إيه

وكواني الشوق يا هاجرني وكواني الشوق.. ورماني الحب في هوا بحرك طوحني لفوق

وأما تكلمني روحي تهرب مني..وأما تزعلني زعلك يؤلمني.. يا حبيبي تعالى وكلمني من غير ما تلوم

وسبق وأعلن المنتج والمخرج نصر محروس، خلال حلقة الصلح بينه وبين بهاء سلطان ببرنامج الإعلامية والفنانة إسعاد يونس "صاحبة السعادة"، إن ألبوم بهاء سلطان "سيجارة"، سيتم طرحه من خلال تقديم أغنية كل أسبوع أو 10 أيام، وذلك بعدما قدم بهاء سلطان خلال الحلقة أغنيات من الألبوم، وهى: "ليالي طويلة"، و"أنا مش هندم"، و"أسيبك ليه"، و"عاملين الصح".

المشوار الفنى بين بهاء سلطان ونصر محروس بدأ فى عام 2000، بعد أن تعاقدت شركة "فرى ميوزك" مع الفنان، على أن تقوم الشركة التى يمتلكها "محروس"، بإنتاج وتوزيع الأعمال الفنية، وبالفعل قدم بهاء عددا من الألبومات الغنائية الناجحة أبرزها: "ياللى ماشي"، 3 دقايق، قوم أقف، كان زمان".

توقف التعاون بين الثنائى لمدة 5 سنوات تقريبًا، حتى أعلنا عن تعاقد جديد مدته 5 سنوات بدأ عام 2009، وتم الاتفاق بينهما على تقديم بهاء لـ 5 ألبومات غنائية بخلاف الأغنيات "السينجل"، وبالفعل قدم بهاء ألبوم "ومالنا".