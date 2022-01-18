شكرا لقرائتكم خبر عن "كورونا" يؤجل مسلسل منى زكى "لام شمسية" لرمضان 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت الشركة المنتجة لمسلسل "لام شمسية" تأجيل عرض العمل لرمضان 2023 بدلا من موسم رمضان المقبل، وذلك بعد إصابة عدد من نجوم العمل بفيروس كورونا فى الأسابيع الأخيرة مما أدى إلى تكرار تأجيل التصوير لأكثر من مرة – وذلك حسب بيان أصدرته الشركة منذ قليل –

وأعلنت الشركة المنتجة قرار تأجيل العمل معللة ذلك بحرصها على أن يخرج المسلسل فى أفضل صورة ممكنة وتقدم للمشاهد الأفضل من حيث القيمة الفنية، وبراعة ودقة التنفيذ.

وأضاف البيان: "نظرا لتعرض عدد من أسرة المسلسل لإصابات متتالية بالفيروس المستجد في الأسابيع الأخيرة، مما أدى إلى تكرار تأجيل بداية التصوير لأكثر من مرة، ولخصوصية هذا العمل فى أهمية الموضوع الذى يطرحه، وقيمة النجوم والفنانين المشاركين فيه أمام وخلف الكاميرا، وحرصا من شركة "ميديا هاب" على ألا تتأثر جودة العمل بسبب تأخير بداية التصوير لأكثر من ذلك، قررت الشركة تأجيل بداية تصوير مسلسل "لام شمسية" لشهر يونيو المقبل، على أن يكون العرض في الموسم الرمضانى 2023 . وذلك سعيا لخروج المسلسل في أفضل صورة ممكنة تليق بالمشاهد الكريم، واستكمالا لرؤيتها التي قدمتها خلال أعمال سابقة نالت استحسان الجمهور والنقاد على حد سواء.

"لام شمسية" بطولة؛ منى زكى، أحمد رزق، إياد نصار، إسعاد يونس، أسماء جلال، على قاسم، تأليف مريم ناعوم ومن إخراج كريم الشناوى.

يذكر أن منى زكى قدمت العام الماضى مسلسل "لعبة نيوتن"، وحقق نجاحًا كبيرًا، وشارك في بطولته كل من محمد ممدوح، محمد فراج، سيد رجب، عائشة بن أحمد، وعدد كبير من الفنانين، تأليف وإخراج تامر محسن.