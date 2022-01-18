إصابة هدى المفتي بكسر في القدم (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلنت الفنانة هدى المفتي إصابتها بكسر في القدم، اليوم الثلاثاء.

ونشرت هدى صورة لها، عبر خاصية "القصص القصيرة"، على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وأوضحت الصورة تعرضها لكسر في قدمها، دون الكشف عن أي تفاصيل.

من ناحية أخرى يُعرض لهدى المفتي مسلسل "بيمبو" يضم النجوم: أحمد مالك، ويجز، ملك الحسيني، سليمان عيد، ومجموعة من الضيوف منهم بيومي فؤاد، رزان مغربي، سينتيا خليفة وآخرين، تأليف محمد أديب، وشاركه في كتابة السيناريو والحوار كل من خالد خلة، منة فوزي، ريم الدسوقي وعبد العزيز النجار.