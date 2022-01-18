خروج مسلسل "لام شمسية" من سباق دراما رمضان 2022

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أعلنت شركة ميديا هاب، المنتجة لمسلسل "لام شمسية" في بيان لها عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك، خروج المسلسل من سباق دراما رمضان 2022

وجاء في البيان: "تحرص دائما شركة ميديا هاب في كل إنتاجاتها المتنوعة على أن تقدم للمشاهد الأفضل من حيث القيمة الفنية، وبراعة ودقة التنفيذ، وتضع في اعتبارها أي متغيرات قد تؤثر على جودة العمل الذي تقدمة للمشاهدين".

وتابع البيان: "وقد نوهت الشركة من قبل إلى إنتاج مسلسل "لام شمسية" تأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوي وبطولة كوكبة من النجوم المتميزين، ليكون أحد المسلسلات التي تقدمها للمشاهد في الموسم الرمضاني القادم".

واستكمل: "نظرا لتعرض عدد من أسرة المسلسل لإصابات متتالية بالفيروس المستجد في الأسابيع الأخيرة، مما أدي الى تكرار تأجيل بداية التصوير لأكثر من مرة، ولخصوصية هذا العمل في أهمية الموضوع الذي يطرحه، وقيمة النجوم والفنانين المشاركين فيه أمام وخلف الكاميرا".

واختتم: "وحرصا من شركة ميديا هاب على ألا تتأثر جودة العمل بسبب تأخير بداية التصوير لأكثر من ذلك، قررت الشركة تأجيل بداية تصوير مسلسل "لام شمسية" لشهر يونيو القادم، على أن يكون العرض في الموسم الرمضاني بعد القادم، وذلك سعيا لخروج المسلسل في أفضل صورة ممكنة تليق بالمشاهد الكريم، واستكمالا لرؤيتها التي قدمتها خلال أعمال سابقة نالت استحسان الجمهور والنقاد على حد سواء".

مسلسل "لام شمسية" بطولة: منى زكي، إياد نصار، أحمد رزق، سوسن بدر، ومن تأليف مريم نعوم، وإخراج كريم الشناوي.