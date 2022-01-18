"5 الفجر بدري جدا" و"اتجوزي أجنبي".. تعليقات الجمهور على تصريح رانيا يوسف المثير للجدل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أثار تصريح الفنانة رانيا يوسف، أنها كانت تبحث عن رجل يحترم مواعيد وطبيعة عملها وعقلها وطموحها، خاصة أنها ترجع لمنزلها يوميا ما بين الرابعة والخامسة فجرا، جدلا كبيرا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

الأمر وصل بالبعض لمهاجمة "رانيا"، وآخرون "تهكموا" وعلقوا ساخرين على تصريح الفنانة المثيرة للجدل.

وجاءت تعليقات الجمهور على ما قالته "رانيا" على النحو التالي: "بدري جدا"، و"اتجوزي واحد أجنبي"، و"طيب ماينفعش 4 ونص عشان إحنا محافظين شوية"، و"ومالو مش عيب"، و"تزوجي رجل غربي".

كذلك: "بدري يا شيخة"، و"5 الفجر ده بدري أوي"، و"نفس طموحي"، و"استغفر الله"، و"طيب هو كده هيرجع الساعة كام" وغيرها من التعليقات.

وكانت الفنانة رانيا يوسف قد صرحت خلال حلقة برنامج "مصر جديدة" مع الإعلامية إنجي أنور، عبر شاشة (إي تي سي) عددا من التصريحات التي أثارت الجدل، إلا أن هذا التصريح كان الأكثر إثارة .