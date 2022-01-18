نجوى كرم بفيديو من الكواليس.. هكذا استعدت لحفلها في دبي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت النجمة اللبنانية نجوى كرم فيديو كشفت من خلاله عن كواليس حفلها ضمن فعاليات مهرجان دبي للتسوق الأسبوع الماضي.

وظهرت نجوى في الفيديو أثناء استعدادها للحفل واهتمامها بتفاصيل إطلالتها التي تحوّلت إلى حديث الجمهور بعد السهرة. وعلّقت نجوى كرم على الفيديو الذي نشرته عبر حسابها في “تيك توك” قائلةً: “ورا الكواليس”.

تفاعل عدد كبير من المتابعين مع الفيديو الذي نشرته نجوى كرم، فأبدى محبوها إعجابهم بظهورها العفوي، كما تبادلوا التعليقات معها، ولاقت إطلالتها ردود أفعال واسعة.

وكانت نجوى كرم قد تصدّرت قائمة اهتمامات مواقع التواصل، بعد مشاركتها في إحياء حفلها ضمن فعاليات مهرجان دبي للتسوق، خاصةً أنها الفنانة العربية الأولى التي تغني على مسرح “كوكاكولا أرينا” والذي يعد أحد أكبر مسارح دبي.

يُذكر أن نجوى كرم قدّمت خلال الحفل باقة منوعة من أرشيفها الفني الكبير أبرزها “وسع يا دار ساحاتك” و”دمعة مرة” و”ما في نوم” و“عاللالا” وبغرامك مسلوبة” و”ولهانة” وكتير حلو” وغيرها من الأغنيات التي يعشقها جمهورها.