شكرا لقرائتكم خبر عن حسن الرداد وعمرو يوسف فى بروفات مسرحية "كازانوفا".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل كل من النجم حسن الرداد وعمرو يوسف بروفات مسرحية "كازانوفا" التى تجمعهما سويا بعد فترة غياب منذ آخر أعمالهما مسلسل "الدالى" من حوالى 16 عاما، وتعرض فى موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، وهى من تأليف محمد ضياء وإخراج هشام عطوة، ويشارك فى بطولتها بجانب حسن وعمرو كل من نسرين طافش، حمدى المرغنى، ميرهان حسين، سعد الصغير، بدرية طلبة.



حسن الرداد وعمرو يوسف ونسرين طافش



حسن الرداد وعمرو يوسف



حسن الرداد وعمرو يوسف



حسن الرداد



حسن الرداد وعمرو يوسف خلال البروفة



حسن الرداد وعمرو يوسف

من ناحية أخرى، ينتظر عمرو يوسف عرض مسلسله الجديد "وعد الشيطان"، ويشارك فى بطولته كل من الفنانة رزان مغربى، وفتحى عبد الوهاب وعائشة بن أحمد وأحمد الرافعى وآخرون، ويقدم من خلاله شخصية محورية، وينتمى العمل إلى مسلسلات الرعب والإثارة والتشويق، ومن المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة على إحدى المنصات.

أما حسن الرداد فعرضت له مسرحية "في نص الليل" مؤخراً، وشاركت فى بطولتها الفنانة غادة عادل، ومحمد عبد الرحمن وريم مصطفى وسليمان عيد ومصطفى هريدي ومصطفى بسيط ونيللي محمود.

وهو عمل مسرحى جديد مستوحى من عالم الكاتب الراحل بهجت قمر، وهو مشروع جديد يعرض للمرة الأولى فى موسم الرياض، ويعتمد على إعادة تيمات مختلفة قدمها الكاتب الراحل بهجت قمر فيها مزيج من المسرحيات والأفلام والمسلسلات الإذاعية والتليفزيونية، وتم وضعها فى قالب مسرحى جديد برؤية مختلفة وعصرية كتبها أيمن بهجت قمر نجل الكاتب الراحل.