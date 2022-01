شكرا لقرائتكم خبر عن توقف فيلم Ticket to Paradise لـ جورج كلوني وجوليا روبرتس بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت عدة تقارير أجنبية، عن توقف فيلم الكوميديا الرومانسية Ticket to Paradise عن التصوير بسبب الإجراءات الاحترازية التي فرضتها أستراليا مؤخراً، والتي يتواجد بها طقم الفيلم حاليا لتصوير بعض المشاهد، ليعلن القائمون على الفيلم توقف التصوير لأجل غير مسمي.

فيلم Ticket To Paradise يدور في إطار كوميديا ورومانسية، ويقوم المخرج أؤول باركر مخرج فيلم، Mamma Mia! Here We Go Again بإخراج العمل، كما كتب باركر السيناريو مع دانيال بيبسكي.

يدور فيلم الكوميديا والرومانسية حول زوجين سابقين اللذين يجدان نفسيهما في مهمة مشتركة، وذلك لـ منع ابنتهما المحبوبة من ارتكاب نفس الخطأ الذي ارتكبته ذات مرة.

وكان قد بدأ النجمان جورج كلونى وجوليا روبرتس تصوير أولى مشاهد فيلمها الجديد Ticket to Paradise، حيث أعلن بول فليتشر الوزير الفيدرالي الأسترالي للاتصالات والفنون، عن التصوير في كوينزلاند، وقال إن الإنتاج سيحصل على منحة قدرها 6.4 مليون دولار أسترالي أي (4.92 مليون دولار)، وقد يكون مؤهلاً أيضًا لتلقى تمويل من الحزمة الاستراتيجية لجذب الإنتاج في كوينزلاند.

وبالتالي يعود الثنائي جورج كلونى وجوليا روبرتس الذي حققا نجاحاً كبيراً بواحد من أفضل بتاريخ السينما العالمية Ocean’s Eleven، وتم عرضه فى 2001 بداية الألفية الجديدة وحقق وقتها نجاحاً كبيراً أثناء عرضه.