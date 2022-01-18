الخميس: عرض “أصحاب ولا أعز” أول فيلم عربي من إنتاج “نتفليكس”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت شبكة “نتفليكس” عن عرض فيلم “أصحاب ولا أعز”، يوم الخميس 20 الشهر الجاري الفيلم سيصدر مدبلجا بـ3 لغات، ومترجما بمختلف اللغات لإتاحة عرضه في 190 دولة حول العالم وهو أول فيلم عربي من إنتاج الشبكة.

الفيلم هو نسخة باللغة العربية من الفيلم الإيطالي “بيرفكت سترينجرز” غرباء تمام الذي حقق رقما قياسيا في عدد مرات النسخ التي تم تقديمها حول العالم بإجمالي 18 نسخة، وحاز على العديد من الجوائز، منها جائزة أحسن سيناريو في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وهو من تأليف وإخراج باولو جينوفيس، وشارك في بطولته، إدواردو ليو، وجوزيبي باتيستون، وماركو جياليني، آنا فوجلياتا، فاليريو ماستندريا ألبا رورفاتشر.

يدور الفيلم حول سبعة أصدقاء قدامى، يجتمعون ويذهبون لتناول العشاء، وهناك يقررون فجأة بأنهم سيتشاركون جميعًا في محتويات الرسائل البريدية والمكالمات، بحيث تصبح جميعها متاحة أمام بعضهم البعض، لكن هذا يجعل النقاب يسقط عن الكثير من الأسرار، ويكتشفون أنهم غرباء عن بعض تماما، بعكس ما كانوا يتصورون.

شارك في كتابة السيناريو والحوار للنسخة العربية من الفيلم جبريل يمين، ووسام سميرة الذي يتولى أيضا إخراج الفيلم في أول تجربة سينمائية، ويجمع نخبة من كبار الفنانين العرب، على رأسهم الفنانة والمخرجة اللبنانية نادين لبكي، النجمة المصرية منى زكي، والفنان الأردني إياد نصار، والفنانين جورج خبّاز وعادل كرم وفؤاد يمين وديامان بوعبود.

وتدور أحداث الفيلم في لبنان، خلال فترة الإغلاق، بسبب انتشار جائحة كورونا، إذ يجتمع 7 أصدقاء قدامى لتناول العشاء، ويلعبون لعبة تشترط وضع هواتفهم على مائدة العشاء، وإتاحة جميع مكالماتهم، ورسائلهم النصية علنا، ما يبدأ بشكل ممتع، لكنه سرعان ما يصبح الوضع محرجا، حيث تنكشف أسرارهم الخاصة بسبب اللعبة.