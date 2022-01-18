يارا تفاجئ جمهورها بهذا الخبر!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في مفاجأة لجمهورها، كشفت النجمة اللبنانية يارا عن موعد صدور خامس أغنيات ألبومها – (اللبناني – المصري) الجديد – “مليت”.

وفي التفاصيل، أرسل تطبيق “أنغامي” إشعارًا لمتابعي يارا على المنصة، أعلن من خلاله أن ثاني الأغنية الخامسة في ألبوم يارا “مليت”، بعنوان “من ورا قلبي” ستصدر يوم الخميس 20 يناير الحالي.

وأثار إشعار أنغامي ضجّة بين المتابعين، فتفاعل عدد كبير منهم معه، وأرسلوا ليارا تغريدات تضمنت هاشتاغ اسم الأغنية “#من_ورا_قلبي” وموعد طرحها، فأعادت بدورها نشرها على حسابها.

ويتضمن ألبوم يارا الجديد “مليت”، 8 أغنيات، منها ست أغنيات لبنانية إضافة الى أغنيتين مصريتين، من بينها “مليت”، أولى إصدارات هذا العمل والتي استطاعت أن تحقق أرقامًا ملفتة فور صدورها قبل 3 أشهر. ثم أغنية “بعدك هون” التي حققت أيضًا ارقامًا لافتة، وأغنية “السهرة هتحلو” المصرية بالإضافة إلى أغنية “غازلني زيادي” التي أصدرتها منذ شهر وحققت أكثر من مليون مشاهدة.