شكرا لقرائتكم خبر عن هيفاء وهبى تحيى حفلا غنائيا بالمكسيك في هذا الموعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيي النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، حفلاً غنائياً فى المكسيك يوم 21 يناير الجاري، وذلك ضمن ليالي اكسترافاجنزا الذى يقام فى هذا الوقت من كل عام، وتقدم هيفاء فى الحفل باقة من أشهر أغانيها.

وأوشكت هيفاء وهبى على الانتهاء من تصوير مشاهدها فى فيلمها الجديد "رمسيس باريس"، حيث تواصل التصوير هناك بشكل مكثف وتعود إلى القاهرة مع فريق العمل بعد 15 يومًا، لاستكمال تصوير المشاهد الداخلية من أحداث الفيلم فى القاهرة.

الفيلم تدور أحداثه في إطار من الكوميديا، وسيتم تصويره بين فرنسا ومصر، وتدور أحداث الفيلم في إطار لايت كوميدي .

فيلم "رمسيس باريس" بطولة كل من هيفاء وهبى، ومصطفى خاطر، وحمدي الميرغني، ومحمد ثروت، ومحمد سلام، ومحمد أسامة الشهير بأوس أوس، ومحمود حافظ، وسميرة مقرون، والفيلم من إخراج أحمد خالد موسى ومن تأليف كريم حسن بشير.

وتنتظر هيفاء وهبى عرض فيلمها "أشباح أوروبا" المؤجل من العام قبل الماضى، ويشارك فى بطولته كل من مصطفى خاطر، وأروى جودة، أحمد الفيشاوى، بيومى فؤاد، عباس أبو الحسن، وأخرون، إخراج محمد حماقى..