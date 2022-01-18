شكرا لقرائتكم خبر عن "بورسعيد لسينما العالم القديم" يطلق اسم محمود ياسين على دورته الافتتاحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت إدارة مهرجان بورسعيد لسينما العالم القديم برئاسة المخرج إسماعيل مراد إطلاق اسم الفنان الكبير الراحل محمود ياسين علي الدورة الافتتاحية للمهرجان التي تقام خلال الفترة من 25 وحتى 30 يونيو المقبل.

وقال المخرج إسماعيل مراد رئيس المهرجان أن الفنان الراحل هو أحد أبناء بور سعيد ورمز فني مصري وعربي كبير ومن الطبيعي أن يكرمه المهرجان ونتشرف أن تحمل الدورة اسمه.

وأضاف مراد أن تكريم المهرجان لمحمود ياسين لن يتوقف عند حد إطلاق اسمه علي الدورة بل ستحمله أيضا جائزة أفضل ممثل في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة حيث سيظل اسمه متواجدا معنا طيلة الدورة المقبلة من المهرجان.

وتابع رئيس المهرجان أنه تواصل مع أسرة الفنان الراحل وأعرب إبنيه السيناريست عمرو الفنانة رانيا وأرملته الفنانة الكبيرة شهيرة عن سعادتهم وتقديرهم لمحافظة بورسعيد مسقط رأس الفنان الكبير وللمهرجان علي هذا التكريم وأكدوا مشاركتهم في الإحتفالية الخاصة التي سيقيمها المهرجان تكريما لاسم الراحل الكبير .

يشار إلي أن محافظة بورسعيد أزاحت الستار عن تمثال الفنان الراحل بحديقة المركز الثقافي في نطاق حي الشرق خلال احتفالاتها بالذكري الـ65 لعيد النصر في الثالث والعشرين من ديسمبر الماضي بحضور عدد من أفراد الأسرة منهم ابنته رانيا والفنان محمد رياض من الأحفاد محمود عمرو محمود ياسين. وابن رانيا محمود ياسين