كواليس فيلم ليوناردو دى كابريو Don't Look Up بعد طرحه × 10 صور

القاهرة - سامية سيد - طرحت شبكة نيتفلكس 10 صور من خلف كواليس تصوير فيلم Don't Look Up، الذى قام ببطولته مجموعة من الفنانين العالميين، منهم ليوناردو دى كابريو، وجينيفر لورانس، وغيرهم، وطرح في 24 ديسمبر الماضى.

كما حصل فيلم Don't Look Up الكوميدى على تقييم وصل إلى 55% من قبل 227 ناقدا عالميا، و77% من قبل أكثر من 100 مشاهد من خلال موقع Rotten Tomatoes، ووصلت مدته إلى ساعتين و 25 دقيقة.

وتقوم كل من خريجة علم الفلك Kate Dibiasky (النجمة جنيفر لورانس)، وأستاذها Dr. Randall Mindy (النجم ليوناردو دي كابريو) باكتشاف خطير لمذنب يدور داخل النظام الشمسي، ولكن المشكلة انهم اكتشفوا أنه على مسار تصادم مباشر مع الكرة الأرضية. المشكلة الأخرى؟ يبدو أن لا أحد يهتم.

يتضح لهما أن تحذير البشرية من مذنب بحجم جبل إيفرست سيدمر الكوكب هي حقيقة من الصعب استيعابها، لكن بمساعدة Dr. Oglethorpe ( النجم روب مورجان)، ينطلق كل من Kate و Randall بجولة إعلامية تنقلهما من مكتب الرئيسة Orlean ( النجمة ميريل ستريب) التي لا تهتم بالأمر، وابنها المختل نفسياً ورئيس العاملين بالبيت الأبيض Jason (النجم جوناه هيل)، وصولاً إلى موجات برنامج The Daily Rip، برنامج صباحي مثير يستضيفه كل من Brie ( النجمة كيت بلانشيت) و Jack (النجم تايلر بيري).

ولكن مع بقاء 6 أشهرعلى اصطدام المذنب بالأرض، يكتشفان طريقة مختلفة من خلال إدارة دورة إخبارية على مدار الساعة، وهذا ما سيجذب اهتمام الجماهير المهووسة بوسائل التواصل الاجتماعي قبل فوات الأوان هي مسألة فكاهية بشكل صادم، ما الذي يحتاجونه ليجعلوا العالم ينظر لأعلى؟.

فيلم Don’t Look Up من تأليف وإخراج المخرج الحاصل على جائزة الأوسكار آدم مكاي (مخرج فيلم The Big Short)، ويشارك في البطولة كل من مارك رايلانس، رون بيرلمان، تيموثي شالاميه، أريانا جراندي، سكوت ميسكودي (المعروف باسم كيد كودي)، هيميش باتيل، ميلاني لينسكي، مايكل تشيكليس، وتومير سيسلي.



