شكرا لقرائتكم خبر عن بيلا حديد تكشف تفاصيل صراعاتها النفسية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت عارضة الأزياء بيلا حديد عن تفاصيل صحتها العقلية، والأزمات التى مرت بها مؤخرًا، حيث تحدثت عن صراعاتها النفسية التى وصفتها بـ"المؤلمة والمنهكة"، وأعلنت بيلا حديد، التى نشرت مجموعة من صورها الشخصية الحزينة فى نوفمبر الماضى، أن المنشور جعلها أقل عزلة، وتحدثت أيضا عن نوبات اكتئابها فى حوار لها مع صحيفة وول ستريت جورنال، قائلة: "هذا المنشور جعلنى أقل عزلة لأننى وجدت الكثير من الأشخاص الذين تواصلوا معى قائلين إنهم مروا بنفس الحالة"، وأضافت أيضًا أنها عند مشاركة صورها الخاصة بها في تلك الأزمة، كان الهدف من ذلك هو توصيل رسالة لأى شخص يعانى من أزمة نفسية أن يعرف أنه من الطبيعى أن يمر بذلك، وأنه ليس وحده من يعاني.

أوضحت بيلا حديد أيضًا: "على الرغم من أن الأشياء على إنستجرام تبدو جميلة جدًا، لكن في نهاية اليوم، نعود جميعًا إلى حياتنا الحقيقية، التي نتشارك فيها مع جميع البشر"، مشيرةً أن تلك الحالة هي أوقات يمر بها الجميع، وأضافت أنها شعرت براحة كبيرة عندما أصبحت قادرة على قول الحقيقة، وأصبحت غير مضطرة لنشر صور جميلة بعد الآن، حيث تجاوزت تلك المرحلة، وتابعت: "لا يهمني ردود فعل الناس على إنستجرام، لأن هذا ليس هو الواقع، ما يعنيني هو الحقيقة، وهذا هو المهم بالنسبة لى".

وكانت قد حرصت عارضة الأزياء العالمية بيلا حديد، على توثيق لحظاتها الصعبة التى تعيشها حالياً، حيث نشرت عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام، وهى تضع الكانيولا الطبية فى يديها لتبرز لحظاتها الطبية العصيبة التى تعيشها، بالإضافة إلى دموعها التى تزرفها.

ووجهت بيلا حديد رسالة لـ ويلو سميث، ابنه النجم العالمي ويل سميث، قائلة "أحبك وأحب كلامك، لقد قللت من شعورى بالوحدة وهذا هو السبب فى أننى أرغب فى نشر هذا الشعور بالتفكير بأنك جيد بما فيه الكفاية أو أنك غير آمن بشأن فنك، أمر طبيعى، كل البشر مختلفون، كل إنسان لديه شىء خاص وفريد ​​ليقدمه"، وأضافت حديد "وينسى الناس أن كل شخص يشعر بأنه ضائع، مرتبك، غير متأكد حقًا من سبب وجودهم هنا، وسائل التواصل الاجتماعى ليست حقيقية".



عارضة الازياء بيلا حديد



دموع بيلا حديد فى احدث ظهور لها