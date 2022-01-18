شكرا لقرائتكم خبر عن عمر خيرت لـ"الخليج 365": أنا زى الفل ولم أُصب بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفى الموسيقار الكبير عمر خيرت الأخبار التى ترددت عن إصابته بكورونا، وإلغاء حفلته التى كان من المقرر إقامتها يومى 23 و24 يناير على خشبة المسرح الكبير داخل دار الأوبرا المصرية، قائلا فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إن حالته الصحية بخير ويتمتع بصحة جيدة وإصابته بكورونا ليس لها أى أساس من الصحة.

وأضاف الموسيقار الكبير فى تصريحاته أن هناك أفرادا من فرقته أصيبوا بكورونا الأمر الذى جعله يضطر لإلغاء حفله، مشيرا إلى أنه سيعلن عن الموعد الجديد خلال الأيام المقبلة.

وأعلنت مؤخرا الصفحة الرسمية لدار الأوبرا المصرية، عبر موقع فيس بوك، إلغاء حفلى أوركسترا الموسيقار الكبير عمر خيرت، والمقرر إقامتهما يومى 23 و24 يناير لظروف خاصة بالفنان وبالفرقة، حيث جاء البيان كالآتى "تم إلغاء حفلى أوركسترا عمر خيرت واللتين كان من المقرر تقديمها يومي 23 و24 يناير 2022 بالمسرح الكبير وذلك نظراً لظروف خاصة بالفنان وبالفرقة".

وأضاف البيان "بالنسبة للتذاكر التى تم شراؤها من فورى كاش سوف تصل لكم رسالة على الموبايل للتوجه إلى أقرب منفذ لاسترداد قيمة التذاكر أما التذاكر التى تم شراؤها أونلاين بكارت الائتمان فسوف تتم إضافة المبلغ على الحساب البنكى الخاص بكم فى خلال 3 أسابيع أو شهر، شكرا لتفهمكم".

من المعروف أن الموسيقار عمر خيرت له عشرات الأعمال الفنية داخل مصر وخارجها، ومن أهم أعماله "مين ما يحبش فاطمة، قضية عم أحمد، حنين، والله ما طلعت شمس ولا غربت، زى ما هى حبها، وفيها حاجة حلوة"، وغيرها من الأعمال الموسيقية الأخرى.

وأحيا مؤخرًا الموسيقار الكبير عمر خيرت حفلا غنائيا كبيرا ضمن حفلات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الثلاثين على خشبة مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، ورفع شعار كامل العدد، وقدم من خلاله باقة متنوعة من مؤلفاته والذي أحبها جمهوره.