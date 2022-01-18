محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلن المؤلف عمرو محمود ياسين عن انتهاء تصوير مسلسل "نصيبي وقسمتك 4".

وكتب عمرو منشورًا، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"، قال فيه: "فركش أخيرا مسلسل نصيبي وقسمتك ٤، بأمانة شديدة إحنا كان معانا وحوش مش كرو، بجميع الأقسام، من إنتاج، إخراج، تصوير وإضاءة مونتاج صوت و مكساج، ديكور.. ملابس، مكياج، بوفيه، سواقين".

وأضاف: "طبعا كمان الممثلين بكل حكاية بصراحة كانوا بييجوا بنعذبهم والضحايا كتير، بس الناس لازم تعرف إن كل الحكايات اتكتبت ع الهوا، اتصورت ع الهوا، اتمنتجت ع الهوا، في سباق رهيب مع الزمن لم أراه من قبل، شيء محدش يقدر يتخيله، بجد اللي حصل في المسلسل ده محدش يتخيله لأننا اضطرينا نشتغل في توقيت معين وأخدنا الريسك، فا نأسف لو في أي تقصير من أي حد فينا".

وتابع: "أنا عايز أشكر كل الناس فرد فرد لأن كلهم كانوا أبطال وبيشتغلوا ب ٣٠ ساعة وأكتر، بس أحب أشير للدايرة القريبة مني في الشغلانة اللي هما كانوا أكبر عون لي وكنت بتعامل معاهم طول الوقت، وهم المنتج المحترم وصديقي أحمد عبد العاطي، شريك الرحلة اللي بنشيل الهم سوا، المخرج المنفذ أحمد عمر اللي بينيمني ويصحيني على مزاجه ويرسم لي الطريق أعمل إيه ومعملش إيه المشرف العام على الانتاج ماجد جاب الله المنتج الفني أيمن شوقي ومدير إدارة الإنتاج وليد الحسيني اللي دايما بيطمني إنه كله تمام حتي لو مش كله تمام بس بيعالجني نفسيا".

واستكمل: "مدير الإنتاج أيمن عباس وجميع أفراد طاقم الإنتاج، مهندس الديكور رمسيس سليم ومهندس محمد المغازي اللي فجأة بطلب منهم تغيير أوضة نوم لقسم شرطة عادي، وباقي أفراد قسم الديكور الرائعين، منسقين مناظر هاني سلطان وسامي حميدة".

مسلسل "نصيبي وقسمتك" الجزء الرابع ضم عدة حكايات أبرزها :"غرام بانتظام، النظارة البيضاء، تاج راسنا بابا، حلوة اللقطة، أوضة وصالة".