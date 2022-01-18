حسام داغر يحيي الذكرى الثانية لوفاة والدته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أحيا الفنان حسام داغر الذكرى الثانية لرحيل والدته.

ونشر داغر صورًا تجمعهما، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "اليوم الذكرى السنوية الثانية لعودة روحي للي خالقها .. الله يرحمك يا أمي نفس الأجواء بتتعاد وكل حاجة زي ما هي في ذاكرتي كأن معداش سنتين .. دايماً فاكرينك بالخير بس الدنيا مرجعتش تاني زي ما كانت و انتي وسطنا ".

وأضاف داغر: "أيام وبعيشها حققت فيها حاجات كان نفسي تبقي معايا وسطها وتشوفيني ناجح، للأسف الفرحة عمرها ماهترجع كامله تاني، دايماً في حاجة كبيرة ناقصاني وإحساس بالفراغ مع كل خطوة، يا رب ألهمني الصبر".

وتابع: "الجميل إني بشوفك في أحلامي إنتي و بابا الله يرحمه كل فترة، نفسي أرجع ليوم واحد وأنا صغير معاكم، بس دي سنة الحياة".

وأكمل: "برجاء الدعاء لروح والدتي الحاجة ست الكل، قال رسول الله صلي الله عليه و سلم : إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو".

واختتم :" وهي كانت معتبرة الكل ولادها وكل صحابي عارفين ده كانت أم طيبة حنونة جدعة دمها خفيف تحب الخير لكل وكانت تدعي للكل بالصحة والستر وراحة البال، يا رب محيلتيش غير الذكريات الحلوة أعيش عليها والدعاء والقرآن أرسله ليها وهي في رحمتك الآن وإنت خير الراحمين".

ورحلت والدة الفنان حسام داغر، في 18 يناير 2020، وشيع جثمانها من المجمع الإسلامي بالشيخ زايد.

من ناحية أخرى يشارك حسام داغر في مسلسل "حي السيدة زينب" من بطولة سوسن بدر ودينا ومحمود عبد المغنى، وأحمد وفيق وليلى عز العرب، ومن تأليف أحمد صبحى وإخراج محمد النقلي.