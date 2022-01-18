صور| درة وزوجها وسط الثلوج.. وتوجه له رسالة رومانسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

وجهت الفنانة التونسية دُرة زروق، رسالة رومانسية لزوجها رجل الأعمال هاني سعد.

ونشرت دُرة، صورا تجمعها بزوجها وسط الثلوج عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلّقت: "الحب هو الذي يجعلك تبتسم عندما تكون متعب".

ورد زوجها قائلا: "بحبك يا حبيبتي ربنا يخليكي ليّا".

وكانت الفنانة دُرة زروق احتفلت بزواجها من هاني سعد في نوفمبر 2020، في مدينة الجونة.

ويعُرض للفنانة درة فيلم "الكاهن"، بالسينمات، وهو من بطولة إياد نصار، محمود حميدة، حسين فهمي، فتحي عبد الوهاب، جمال سليمان، حنان سليمان، أحمد فؤاد سليم، وفاطمة كمال، وعدد من الفنانين.

الفيلم من تأليف محمد ناير، ومن إخراج عثمان أبو لبن.