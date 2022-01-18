كاظم الساهر يشجع الجمهور على تلقي لقاح كورونا.. “لقّح تسلم”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: شجّع الفنان العراقي كاظم الساهر الجمهور لأخذ لقاح كورونا، فشارك بحملة “لقّح تسلم” في العراق بالتعاون مع منظمة الصحّة العالميّة.

في التفاصيل، قامت حسابات منظمة الصحة العالمية على منصّات التواصل الإجتماعي بنشر فيديو للفنان كاظم الساهر وهو يدعو جمهوره لأخذ لقاح كورونا، وأرفقته بالتالي:

“نتفق تماماً مع السيد المحترم الفنان كاظم الساهر، اللقاح والالتزام بالإجراءات الوقائية سبيل الخلاص من جائحة كوفيد 19. شكراً للقيصر على دعمه المستمر والشراكة المثمرة مع منظمة الصحة العالمية من أجل صحة أفضل لكل أهل ‫العراق”.